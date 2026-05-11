スーパーやデパートなどで時おり行われているソーセージの試食。今、SNS上では、あの試食時に食べるソーセージのおいしさの理由が大きな注目を集めている。「ソーセージって試食みたいに食べるのが一番おいしいな」と投稿したのは、ライターの宮本牛乳さん（@saibansho）。【写真】小さくカットした「試食スタイル」が一番うまいですよね一口サイズに切り分けられ、こんがり焼かれたソーセージに爪楊枝をさして口に運ぶと…思わず