衆院選（2月8日投開票）の公示が目前に迫り、ワイドショーは高市早苗首相（64）の話題一色だが、ネット上では各番組の論調が物議を醸している。たとえば、高市氏が1月19日の会見で衆院解散を表明した翌日に放送された『ひるおび』（TBS系）だ。

21日に「SmartFLASH」が配信した《『ひるおび』コメンテーター、高市首相の解散総選挙へ総出で“批判”の姿勢に「怖すぎる」視聴者が抱いた違和感》と題した記事によると、高市氏の解散決断について、政治ジャーナリストの田粼史郎氏（75）をはじめとする番組出演者が、《自分の気持ちだけでやっている》《ものすごく勘違いしている選挙》などと一様に辛辣な見解を述べ、SNSで批判が起こっていたという。

記事は「Yahoo!ニュース」にも配信され、22日時点で4500件超のコメントが寄せられる反響を呼び、コメント欄には番組への批判が殺到した。多くの視聴者が“高市サゲ”に業を煮やしているようだが、実は同じ日に放送された別の番組でも、高市氏に対する批判が沸き起こっていたという。

「20日放送の『モーニングショー』（テレビ朝日系）では、衆院解散の“大義”をめぐって出演者が議論。コメンテーターの玉川徹氏（63）は、高市氏が解散表明に際し“進退をかける”と発言したことについて、『すごいことのように言うが、それは（選挙で）自動的に決まる』とコメント。さらに、令和8年度予算や政府提出法案を国会で議論する前に解散に踏み切ることについて、『白紙委任しろと言っているのと同じ』と厳しく批判しました。

また、弁護士の菊間千乃氏（53）も『人気投票にしようとしている感じがする』とし、もし“勝敗ライン”の与党過半数に達した場合『“信任されたから何やってもいい”となるかもしれない』と懸念。番組では高市氏を支持する“街の声”は紹介されていたものの、コメンテーター側は選挙の実施について終始懐疑的でした。さらに、この後に放送された同局の『大下容子ワイド！スクランブル』でも、作家・吉永みち子氏（75）が『（選挙で）何の信を問われているかが全くわからない』と指摘しています」（WEBメディア記者）

番組でのこれらの発言をめぐって、Xではこんな不満の声が上がった。

《モーニングショーは、偏向報道しかしない。高市さんは働きすぎなぐらい働いていました》

《モーニングショーもワイドスクランブルも高市総理を下げる報道ばかりだね。私は2年間でも消費税0なら単純に嬉しいよ》

《高市政権崩壊を願っているオールドメディアのモーニングショーが本腰入れてきましたね》

このような一部の視聴者による“高市サゲ”番組への批判は、“解散の大義がある”という確信に基づいているようだ。

「石破前首相から高市氏に交代し、自民党としても約26年間も連立を組んだ公明党から、日本維新の会へと連立相手が変わったタイミングですから、解散をもって国民の信任を問うこと自体は不自然ではないのでしょう。実際、ネット上でもこのようなタイミングであることに触れ、解散に“大義はある”と主張する人たちは多いです。

とはいえ、来年度予算の成立も見届けず、政策議論も十分に尽くされていない段階での解散というのは、時期尚早の感が否めません。高市氏は19日の解散表明に際し、“国論を二分するような大胆な政策”という仰々しいフレーズを繰り返しながら解散の意義を強調しましたが、その政策の内容は最後まで明らかにならず……。これも玉川氏が言った『白紙委任』にほかならず、国民は完全に“置いてきぼり”の状態。コメンテーターの方々が過敏に反応するのも無理はないでしょう」（政治部記者）