image: 昭和書体

居酒屋もゲーム制作もテロップも捗る！

「あっ、この文字見たことある」と思うはずです。アニメ『鬼滅の刃』や、ゲーム『三國無双』シリーズで目にしたあの力強い筆文字。実はあれ、昭和書体という職人集団が一筆一筆作り上げたデジタルフォントなんです。

そんな「プロ御用達」の筆文字フォントが、2026年3月16日までの期間限定で、1書体1,650円（税込）という破格で手に入ります。通常価格は1万8700円〜2万4200円ですから、これは本気の大開放です。

居酒屋の看板からYouTubeまで、筆文字って活躍しまくり

image: 昭和書体

筆文字フォントって使う場面がないと思っていません？意外とあるんです。

たとえば、居酒屋やラーメン屋のメニューボード、YouTubeのテロップ、プレゼン資料のタイトル、同人誌や同人ゲームの制作…などなど「和風の雰囲気が欲しい」「力強さを表現したい」というときに、筆文字は頼もしい武器になります。

今回開放中なのは幅広いバリエーションの107書体！

昭和書体のフォントがすごいのは、ただの「筆っぽいフォント」じゃないところです。専属書家だった故・綱紀栄泉氏が実際に筆で書いた文字を、筆の角度、墨の含ませ方、紙の繊維の荒れ具合まで細かく観察して、デジタル化しています。

「紙に筆が当たる瞬間」「筆が走る勢い」「筆を離す余韻」──そういった「生きた線」がデータの中に宿っている。だからこそ、アニメやゲームのような「世界観が命」の作品で採用されるのでしょうね。

新作8書体も同時リリース。現代のニーズに応える筆文字

今回の開放キャンペーンでは、新作8書体も同時にリリースされます。

花びらが舞うような繊細さで、手紙やメッセージカードに最適な「花風（はなかぜ）」 。

image: 昭和書体

躍動感のある華やかさで、お祭りやイベントにぴったりな「踊華（ようか）」。 ダンスサークルのフライヤーとかにも使えそう。

image: 昭和書体

ホラーや和風ファンタジーにもっていこい、名前もインパクトがある 「泥姫（どろひめ）」。でも、見本の「炭火焼肉」にも似合うのずるいな。

image: 昭和書体

これらの新作は、西村一華、渡邊遙華、恵彩院花梢といった現役書家たちとのコラボレーションで生まれました。伝統を守りつつ、現代のデザインシーンにも応える。いいコラボだなぁ。

「爽シリーズ」は加工現場の救世主

地味にすごいのが「爽シリーズ」。カッティングマシンやレーザー加工、サンドブラストなど「物理的な加工」に最適化された筆文字フォントです。

看板制作、ガラス彫刻、木工、金属加工、ステッカー制作といった現場では、普通のフォントだと「細すぎて切れない」「エッジが荒れる」といった問題が起きがちです。

でも爽シリーズは、筆の勢いや骨格はそのままに、加工に適したエッジ処理が施されています。 つまり、「見た目はカッコいいのに、実用性も抜群」という書体なんです。

ただし、使用許諾にはご注意。でもこの価格なら試せる

ただし注意点もあります。今回のキャンペーンは、テレビ映像制作やゲーム内での使用は対象外で、別途契約が必要とのこと。商業利用する場合は、事前に昭和書体に確認したほうが安心です。

また、昭和書体は「使用事例を紹介させていただける方にのみ販売する」というユニークな方針を取っています（希望しない場合は連絡すればOK）。つまり、あなたが作った作品が「昭和書体ギャラリー」に載るかもしれない、ということ。でもそれもまた、ちょっとうれしいですよね。

「もっとたくさんの人に使ってほしい」という遺志

image: 昭和書体

このキャンペーンには、もうひとつ大切な意味があります。専属書家だった綱紀栄泉氏の遺言が、「もっとたくさんの人に使ってもらいたいから、安く販売してくれないか」だったそうです。

彼が亡くなって4年目となる2026年3月14日--その命日にも合わせたキャンペーン期間なんですね。

職人の想いを受け継ぎ、日本の筆文字文化を未来へつなぐ。そんな熱い思いが、1,650円という価格に込められているんだろうと想像しておりました。

各種フォントはすべてダウンロード販売で、公式サイトから購入できます。

Source: 昭和書体プレスリリース