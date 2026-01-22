ロボット掃除機でおなじみ、Roborockの製品が「Amazonウィンターセール」と「Amazonスマイルセール」で、特別価格で販売されます。なかには半額以下で「え、いいの？」と思うような製品もあります。ここでは、セール対象の製品をまとめてご紹介！

フラッグシップモデルがなんと11万円オフ！

まずはフラッグシップモデルの「Roborock Saros 10R」です。本体はRoborock史上最薄となる約7.98cmを実現。また、本体の前後に3D ToF（Time-of-Flight）のナビゲーションセンサーをもとにした「StarSight 自律システム2.0」を搭載しました。これにより、家具の下など狭いスペースにも進入して掃除できます。

↑Roborock Saros 10R。

掃除能力も高く、四隅をカバーするサイドブラシや壁を検知すると壁際まで近づいて磨く水拭きモップを搭載。もちろん、水拭きモップは隅以外も掃除し、最大200回転／分の高速回転と一定の圧力で、床にこびりついた汚れを拭き取ります。

さらに、20,000Paの強力な吸引力で、ペットのトイレ砂などの大きなゴミから微細なハウスダストまで掃除。髪の毛やペットの毛を除去してブラシへの絡まりを防ぐ「デュアル毛がらみ防止ブラシ」もポイントです。

フラッグシップらしく、全自動ドックも付いています。ゴミ収集、モップの洗浄／乾燥／給水／洗剤投入、高速充電などによりメンテナンスの手間を省略してくれます。

通常価格は269,800円（税込）のところ、セール期間は約40％オフの159,800円（税込）。11万円オフは相当お買い得です。

全自動ドック付きの高機能モデルは半額以下

「Roborock Qrevo L」は、高い性能と機能性を両立させたとうたう1台です。吸引力は10,000Paを実現したほか、毛の絡まりを防止するサイドブラシを搭載。髪の毛もゴミもスムーズに吸引してくれます。

↑Roborock Qrevo L。

水拭きモップも搭載しており、最大200回転／分で汚れを落とします。また、カーペットを検知すると自動でモップが10mmリフトアップし、濡らすことなく掃除が可能です。

モップの洗浄や乾燥、給水やゴミ収集などメンテナンスを自動で実行する4Wayのドックも搭載しています。

通常価格は149,800円（税込）ですが、セール期間の価格はなんと69,800円（税込）。約53％オフです。これだけの高機能さを考えるとかなりお安いでしょう。

水拭き機能やゴミ収集ドックが付いたモデルは3万円台に

「Roborock Q7B+」は本体サイズが幅32.5×奥行32.7×高さ9.9cm と、Roborock史上最小のボディながら、十分な吸引力を備えた製品です。吸引力は8,000Pa。毛の絡まりを防ぐサイドブラシも搭載しています。

↑Roborock Q7B+。

水拭きモップも付いており、床の汚れに合わせて水量を3段階で調整可能。掃除機本体には280mlのタンクを搭載しているため、一度に広範囲の水拭きができるとしています。

ゴミ収集ドックは紙パック式で、約60日分のゴミを貯めておけるとのこと。

通常価格は69,800円（税込）のところ、セール期間は約53％オフの32,800円（税込）。ここまでになると、とりあえず買ってみようと思える価格です。

ゴミ収集ドックなしで価格を抑えたモデルは42％オフでさらに買いやすい

最後は「Roborock Q7B」。Q7B+からゴミ収集ドックを省いたモデルで、掃除性能や機能は同じです。

↑Roborock Q7B。

ドックを置くまでのスペースはない、もっと価格を抑えたい人向きといえるでしょう。通常価格は44,800円（税込）で、セール期間は約42％オフの25,800円（税込）です。

いずれも割引率が高く、お買い物の大チャンス。クラスの違う4製品がセール対象なので、ロボット掃除機の買い替えにも初めての1台にも、ニーズに応えてくれそうです。ちょっとでもいいかもと思ったら迷わずカートに入れましょう！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

