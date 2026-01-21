安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告に求刑通り「無期懲役」が言い渡されました。奈良地裁は「生い立ちを背景にすることは認められない」などと、検察側の主張を全面的に認めました。

■「無期懲役」判決に弁護団「遺憾」

山上徹也被告（45）。落ち着いた足取りで、前を向いて入廷。

裁判長

「主文、被告人を無期懲役に処する」

判決の瞬間、山上被告は落ち着いた様子で、まっすぐ前を見ていました。

山上被告の弁護団

「弁護人の主張が認められなかったのは遺憾である」

山上被告の弁護団

「無期懲役という検察官の主張を全面的に採用するような結果。弁護人としては、彼に大変申し訳なく思う」

■争点は…旧統一教会の事件への影響

2022年7月。演説中の安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上被告。

約3か月、16回にわたった裁判。

最大の争点は世界平和統一家庭連合、旧統一教会が事件にどう影響を与えたか。

裁判では山上被告の母親が証言台に。

山上被告の母

「自分の子どもたちの将来よりも献金が大事だと思った」

旧統一教会にのめり込んだ母親。総額1億円にものぼる献金で、家庭は崩壊。山上被告が募らせたのが、教団への恨みでした。

山上被告（12月3日の裁判）

「旧統一教会に一矢報いるのが、自分の人生の意味だと思いました」

■なぜ安倍首相を狙ったか

安倍元首相を狙った理由については…。

山上被告

「（安倍元首相は）旧統一教会と政治とのかかわりの中心にいる方。他の政治家では意味が弱いと思った」

一方で…。

山上被告

「あくまでも旧統一教会が対象で、本筋ではないと思っていた」

こう話した日。法廷で耳を傾けていたのが、殺された安倍元首相の妻、昭恵さん。

安倍昭恵さん

「どんな気持ちで夫を奪ったのか、自分の目で確かめたいと思って出廷しました。喪失感は一生消えることはありません。きちんと罪を償うよう求めます」

注目された、司法の判断。

記者

「午後1時前です。山上徹也被告を乗せた車が奈良地裁に入ります」

言い渡されたのは、検察側が求刑していた「無期懲役」でした。

裁判所は判決理由について、多くの聴衆や関係者が至近距離にいる中で、2回発射している危険性を指摘。

裁判長

「悪質性の高い犯行態様であり結果も重大だ」

さらに、準備に約1年半かけていて、計画性は極めて高いとしました。

また、弁護側が「最も重要視されるべき事情」としていた“生い立ち”については、「不遇な側面は大きい」としつつも「殺人に至るには大きな飛躍がある」と指摘しています。

裁判長

「被告人は短絡的で自己中心的な意思決定をしており、生い立ちを背景にすることは認められない」

■昭恵さん「一つの区切りがついた」

裁判の間、様子が変わることのなかった山上被告。閉廷後は、礼などはせず法廷を後にしました。

21日午後4時すぎ、取材に応じた山上被告の弁護団。

山上被告の弁護団

「立証において足らなかったことはないと思います。生い立ちが関係しないという判断は、弁護人の主張が認められなかったので残念」

控訴するかどうかは、山上被告と協議の上判断するということです。

21日の判決をうけ、昭恵さんはコメントを発表。