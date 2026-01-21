年が明けた元日に、インスタグラムを約4カ月ぶりに更新していた米倉涼子（50）。《Hope this year brings you lots of beautiful memories.（編集部訳：この1年があなたに沢山の素敵な思い出をもたらしますように）》と前向きにつづった投稿とは裏腹に、彼女の身辺が騒がしくなっている。

1月20日、「FNNプライムオンライン」が麻薬取締法違反などの疑いで米倉が書類送検されたことを報じたのだ。

記事によれば、関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）は昨夏ごろ、米倉がアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上したことから、2人の関係先を家宅捜索したとのこと。捜索では薬物のようなものが押収され、鑑定によって違法だと判明したという。

そんな米倉に関しては、昨年から“ガサ入れ報道”がたびたび取り沙汰されてきた。

「米倉さんは昨年8月19日の投稿を最後に、インスタグラムの更新が止まったままでした。9月に入ってからは予定していたイベントを立て続けにキャンセルし、事実上の活動休止状態に。心配の声が広がるなか、10月11日に『文春オンライン』が米倉さんの自宅マンションにガサ入れが入ったことを報じたのです。

文春の報道によれば、ガサ入れが入ったのは8月20日のこと。いっぽう米倉さんの話はメディア関係者の間で広まっており、一時期は米倉さんの自宅マンション周辺にテレビや新聞など多くの媒体が詰めかけていました。しばらく目立った動きは見られなかったのですが、12月下旬にも再び報道陣が集まっていましたね」（スポーツ紙記者）

それまで沈黙を守ってきた米倉だったが、昨年12月26日に突如として声明を発表していた。

個人事務所の公式サイトを通じて《私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です》と報道を認めた上で、《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております》と説明。だがそのいっぽうで、ガサ入れが入った経緯や理由については一切明かしていなかった。

2月13日にはAmazonの「Prime Video」で、自身が主演する『エンジェルフライト THE MOVIE』の世界独占配信が控えている米倉。そのため年末の声明は“再始動宣言”とも見られていたが、騒動をめぐっては“謎”も残ったままだ。

「FNNの報道では、米倉さんと一緒に違法薬物に関与した人物について、《知人でアルゼンチン国籍の男性》と記載されていました。しかしこの男性は、交際5年以上になる米倉さんの恋人でダンサーのゴンサロ・クエッショ氏だと見られています。2人は半同棲生活を送っており、一緒に買い物をする姿や愛犬を散歩させる姿も目撃されていました。

しかし、米倉さんの自宅マンションにガサ入れが入るまでに日本を出国していたようで、現在に至るまで帰国していません。マトリは違法薬物が誰のものなのか、共同所持の可能性も含めて捜査を進めてきたそうです。

ただ、書類送検の報道では薬物が押収された具体的な場所は明らかになっておらず、現時点で米倉さんが逮捕されたわけでもありません。今後は起訴されるかどうか、検察の判断に注目が集まるでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

とはいえ、気になるのはアルゼンチン人恋人の行方だろう。ゴンサロ氏は都内のダンス教室で講師を務めていたが、昨年10月ごろから消息が途絶えているのだ。

「ゴンサロ氏は昨年10月10日にレッスンの予定が入っていましたが、直前になって教室のFacebookページで《Gonzalo先生が諸事情により帰国が延期》とアナウンスされていました。同月12日にはゴンサロ氏から届いたメッセージが教室のブログで公開され、彼は父と姉の体調不良を理由に母国に帰国したと明かしていたのです。

ゴンサロ氏は《来週にそれぞれの検査結果でますのでその結果で日本に帰れるかどうかを決めさせてください》と呼びかけていたのですが、続報は聞こえてこないまま。教室で開催された忘年会や年末の大掃除にも参加していなかったようで、公開された記念写真にも彼の姿はありませんでした」（芸能関係者）

ところが、新年を迎えたタイミングで変化も見られて……。前出の芸能関係者は続ける。

「ゴンサロ氏が開設したと思われるSNSアカウントで、プロフィール写真が変更されていたのです。腕時計をつけた左手を肩に置き、満面の笑顔を見せていました。華やかな夜の街を背景にポーズを決めていましたが、風景や建物の外観から見るにドバイのように思えました。ですが撮影時期はわからず、以前に撮影した写真を使用した可能性もあるでしょう。いまもドバイに滞在しているかどうかは不明ですが、海外に“潜伏”しているのは確か。恋人である米倉さんが書類送検されたことを知っているかどうかも気になるところです」

米倉がゴンサロ氏と過ごした時間は、このまま風化してしまうのだろうか。