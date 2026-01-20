快適性と実用装備が充実した新たなSUV

未来の移動手段をどのように描くのか。その答えを探る場として、多くの自動車ファンや業界関係者が足を運ぶ大型イベント「ジャパンモビリティショー2025」が、2025年10月に開催されました。

最新技術と次世代モビリティが一堂に会するなか、日本初公開されたのがヒョンデ・モビリティ・ジャパンの燃料電池車「NEXO（ネッソ）」の新型モデルです。

ヒョンデの燃料電池車の歩みは1998年に始まり、その後量産車としての初の水素電気自動車（FCEV）が2013年に「ツーソン FCEV」として発売されました。

それを経て、2018年に専用モデルとして登場したのが初代ネッソです。初代は環境性能と実用性を両立させたSUVとして世界各地で一定の評価を得てきました。

その後2代目となる新型ネッソは、2025年4月に韓国で行われたソウルモーターショーで世界初公開されたモデルで、今回の展示によって日本市場導入が現実味を帯びてきました。

発売時期は2026年上半期が予定されており、国内で燃料電池車の選択肢が再び広がることになります。

今回のフルモデルチェンジで最も大きく進化したのは、心臓部である水素燃料電池システムです。燃料電池スタックの最高出力は従来より約16％向上し110kWに達しました。

加えて、水素タンク容量も拡大され、より多くの水素を搭載できるようになっています。

これに新型モーターと高効率インバーターが組み合わさることで、WLTP基準で最大826kmという長い航続距離を実現しました。日常使いはもちろん、長距離移動においても不安を感じにくい性能と言えるでしょう。

動力性能の面でも進化は明確です。システム全体の出力は190kWへと大幅に引き上げられ、発進から加速までの力強さが向上しています。

その結果、0-100km／h加速は7.8秒と、従来型よりも俊敏な走りを可能にしました。燃料電池車は静かで穏やかなイメージが強いですが、新型ネッソは走りの楽しさにも配慮されている点が特徴です。

車体そのものも一回り大きくなり、ボディサイズは全長4750mm×全幅1865mm×全高1640mmとなり、従来モデルより全長で80mm、全幅で5mm大きくなっています。

これにより室内空間には余裕が生まれ、後席やラゲッジスペースの使い勝手も向上しました。

ファミリーユースや多目的利用を想定した設計で、より幅広い層を取り込もうとする意図が感じられます。

外観デザインには、ヒョンデの新しいデザイン思想である「アート・オブ・スティール」が反映されています。

金属素材の持つ力強さを前面に押し出した造形は、SUVとしての存在感を高め、先代モデルよりも精悍な印象を与えます。

一方で、過度に尖りすぎないバランスも保たれており、多くの人が受け入れやすいデザインに仕上がっています。

室内は大きく刷新され、まるでリビングにいるかのような落ち着いた空間づくりが意識されています。

素材の質感も向上し、レザーの使用範囲が広がったほか、高級オーディオブランド「Bang ＆ Olufsen」による14スピーカーのサウンドシステムも採用されました。

快適性を重視した乗り味と相まって、従来よりもワンランク上の上質さを感じさせる仕上がりです。

また、日本向け仕様としてV2LやV2Hといった給電機能が用意されている点も見逃せません。

災害時やアウトドアシーンで電力を供給できる機能は、日本市場ならではのニーズを的確に捉えています。

燃料電池車という限られた分野でありながら、ヒョンデが長期的視点で本気の取り組みを続けていることが、新型ネッソからは強く伝わってきます。