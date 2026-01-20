食楽web

JR東京駅のエキナカ商業施設・グランスタ東京では、間近に迫ったバレンタインデーに向けた新作チョコレート＆スイーツが登場しています。

近年、「義理」や「本命」といった“クラス分け”は薄らいでいますが、やはり深い絆で繋がっているパートナーには、ワンランク上のチョコレートを贈りたいもの。そこで今回は、高級チョコレートを扱うブランド『メゾンカカオ』『カファレル』、そして『ピエール マルコリーニ』の逸品をピックアップしました。

1年を通しても数少ない特別な時間を、熱い想いとスペシャルなチョコレートで鮮やかに彩ってみては？

メゾンカカオ「2026年新コレクション【BON VOYAGE】」

神奈川・鎌倉発祥のアロマ生チョコレート専門店『メゾンカカオ』では、1月16日よりバレンタインデーに合わせて新作を発売。ブランド創業11年目を迎え、次の10年に向けての新たな船出の年として“BON VOYAGE”をテーマにした新作チョコレートがラインナップされています。

アロマ生チョコレート「STORY」（ネクタリン）

3,456円

ブランドを象徴するコレクション「アロマ生チョコレート」の新作『「STORY」（ネクタリン）』は、香り高さと濃厚な甘さ、爽やかな酸味が共存する希少な国産桃「ネクタリン」をフレーバーに用いた一品。ミルクとビターチョコを合わせ、繊細な香りと上質な味わいを楽しむことができます。

焼きたて生ガトーショコラ テロワール

3,240円

お店の人気商品「生ガトーショコラ」の“焼きたて”仕様がこちら。スプーンですくえるほどのなめらかな口どけにこだわり、カカオ栽培から発酵・ローストまで一貫してつくり上げたオリジナルショコラの中から、おすすめのものを週替わりで焼き上げています。小麦粉不使用の濃厚な味わいに加え、カカオの産地ごとの個性＝テロワールが広がるスペシャルな美味しさを備えた逸品です。

カファレル「カファレル バレンタインコレクション2026」

今年2026年に創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド『カファレル』が展開するのは、“カファレルと時を旅する200年”をコンセプトにした「カファレル バレンタインコレクション2026」。

上質なチョコレートはもちろんのこと、チョコレートの包装やパッケージの缶に至るまで、イタリアらしさを感じさせる洗練されたデザインも、本命チョコとして選びたくなる魅力的なポイントです。

カファレル イエロースクエア缶

1缶（12粒入）3,240円

「カファレル イエロースクエア缶」は、お店の代名詞「ジャンドゥーヤ」を始め、「ピエモンテ」や「クレミノキューブ」など人気チョコレート12粒をアソート。表面に女の子とウサギ、側面にはトリノの地図をデザインしたオシャレな缶ケースにパッケージされ、バレンタインデーが過ぎた後も淡い思い出とともに小物入れとして使える嬉しい仕様です。

カファレル ラウンド缶

1缶（10粒入）2,700円

「カファレル ラウンド缶」は落ち着いたピンクとチョコレートカラーをベースに、ウサギと猫を描いた円形のデザイン缶。中には「ジャンドゥーヤ」やハート型の「ホイルチョコレート」「ソルテッドキャラメル」など10粒が入っています。

ピエール マルコリーニ「バレンタイン コレクション 2026」

ベルギー王室御用達の高級チョコレートブランド『ピエール マルコリーニ』は、今年2026年が日本上陸から25周年となるメモリアルイヤー。バレンタインシーズンに向けて発売される「バレンタイン コレクション 2026」では、そんな日本への深い感謝の意を表現したスペシャルで種類豊富なチョコレートがラインナップされています。

Coffrets Anniversaire 25 ans Japon

「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」9個入 4,968円／18個入 9,720円

こちらは、日本上陸25周年を記念して作られたスペシャルアソート。ピエール マルコリーニが実際に産地を訪問して出会った日本の食材を使用しており、福井県の日本酒「黒龍」や徳島県と高知県のスダチ、佐賀県の海苔、大阪府のきな粉など、全9種類のフレーバーをパッケージ（18個入は各2個）しています。食感、香ばしさ、甘み、酸味など、和のテイストと調和をひと粒ごとに体感できる極上の逸品です。

Coffret de 詝Kokoro詝

「コフレ ドゥ ココロ」6個入 3,132円

アシンメトリーのハート型に成形されたチョコレート「クール ココロ」シリーズを詰め合わせた「コフレ ドゥ ココロ」は、ユズやアズキ、サンショウ（山椒）の和の食材3種と、フランボワーズ、ピスターシュ、ヴァニーユ ポワール（バニラと洋梨）の洋の食材3種をフレーバーに採用。1個ごとに異なるカラフルな色合いと、チョコレートと各フレーバーが織りなす絶妙なハーモニーは、贈った相手に極上の美味しさと本命チョコに選んだ気持ちをダイレクトに伝えてくれるはず。