＜大相撲初場所＞◇九日目◇1月19日◇東京・両国国技館

【映像】「全然力入ってない」異変が起きた立ち合いの様子

大相撲初場所九日目、横綱・大の里（二所ノ関）が小結・若元春（荒汐）に寄り切りで敗れ、痛恨の3敗目を喫した。

立ち合いで全く踏ん張ることができず、一気に土俵を割る姿に、ABEMAで解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は場所前の稽古場での“異変”について明かした。

館内がどよめいた。結びの一番、立ち合いで若元春が低く当たると、大の里はそのまま若元春に一気に攻め込まれ、なすすべなく寄り切られた。横綱らしからぬ脆さを見せ、これで3敗目となった。

この一番に視聴者からは「踏ん張れてないな」「全然力入ってない」「明らかに力入ってない」「無理しないで」「左かばってるもんな」と、大の里のコンディションを心配するコメントが相次いだ。

解説を務めた荒磯親方は、力なく敗れた横綱の姿に「こうなってくると、やっぱ微妙ですよね。いいところが出ないというかね。横綱なのにちょっと心配だなって思いますよね」と表情を曇らせた。さらに荒磯親方は、場所前の稽古での様子について「場所前もこんな感じだったんです。実は琴桜と稽古をしていても、こういう相撲が何番も続いているイメージだった」と言及。

稽古場で感じた“違和感”

続けて「押して押されて、取って取られての攻防の中で、琴桜が勝つとか大の里が寄り切るとかではなくて、ボンと当たって、サーッと（体が）持っていかれて、ああ…というような横綱の稽古場が続いてたので、すごくやっぱり“あれ？”という感じだったんですよね」と、稽古場で見せていた違和感を解説した。また、「勝っている相撲もギリギリで拾えているだけで、やっぱり紙一重なのでしょうね。（左肩が）痛みなのか、使えないからなのかわからないですけれど、出れるような状況じゃない中で相撲を取っている感じはします」とコメントした。

横綱として期待を集める中で迎えた今場所だが、本来の馬力が見られない取り組みが続いている。荒磯親方の指摘通り、万全ではない状態で土俵に上がっている可能性もあり、今後の出場を含め状態が懸念される。（ABEMA／大相撲チャンネル）