サンリオキャラクターズが“お寿司”に変身！ お皿のチャーム付き「カプセルトイ」全6種登場
サンリオキャラクターズが“お寿司”になったカプセルトイ「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】マイメロディやポムポムプリンも！ 全6種ラインナップ
■回転寿司屋さんにも
今回登場する「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」は、サンリオの人気キャラクターたちが、美味しそうなお寿司のネタに変身したデザインのカプセルトイ。
ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、けろけろけろっぴ、シナモロール、ポムポムプリン、バッドばつ丸の全6種がそろう。
また、それぞれにお皿のチャームが付属。ボールチェーンから外して、お皿の上にサンリオキャラクターズを乗せて飾ることができ、集めれば回転寿司屋さんのようにして楽しむことも可能だ。
