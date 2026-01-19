ハローキティ

　サンリオキャラクターズが“お寿司”になったカプセルトイ「サンリオキャラクターズ　お寿司キーチェーン」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

■回転寿司屋さんにも

　今回登場する「サンリオキャラクターズ　お寿司キーチェーン」は、サンリオの人気キャラクターたちが、美味しそうなお寿司ネタに変身したデザインのカプセルトイ。

　ラインナップは、ハローキティマイメロディ、けろけろけろっぴ、シナモロール、ポムポムプリン、バッドばつ丸の全6種がそろう。

　また、それぞれにお皿のチャームが付属。ボールチェーンから外して、お皿の上にサンリオキャラクターズを乗せて飾ることができ、集めれば回転寿司屋さんのようにして楽しむことも可能だ。