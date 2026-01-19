Âç´Ú¹Ò¶õ¡¦¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¹çÊ»¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡Ö¼«»¦Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡×¡Äµ¡Ä¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¶¼Ç÷Åê¹Æ
´Ú¹ñ¤Ç¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¹çÊ»¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¹Ò¶õµ¡¤Îµ¡Ä¹¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¿ÏÊª¤Ë¤è¤ëÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ä¼«»¦Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¤¹¤ë¶¼Ç÷Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
19Æü¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ª¤è¤Ó·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¸þ¤±Æ¿Ì¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ë¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¹çÊ»¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¹Ò¶õµ¡¤Îµ¡Ä¹¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¶õ¹Á¤ò»ØÄê¤·¤Æ¼«»¦Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¶õ¹Á¸ø¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ö·ï¤ÎÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÄ°®Ãæ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ä¹¤Ê¤Î¤«¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â±º¶õ¹Á·Ù»¡Ââ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁÜººÃæ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï2024Ç¯12·î12Æü¡¢¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¿·³ôÌó1²¯3157Ëü³ô¡Ê»ýÊ¬ÈæÎ¨63.9¡ó¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤òÀµ¼°¤Ê»Ò²ñ¼Ò¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦¿Í»ö¡¦ºâÌ³¡¦±¿¹Ò¡¦À°È÷¤Ê¤É¼çÍ×ÉôÌç¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢°ìÉôÌò°÷¤ò¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò²ñ¼Ò±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅý¹ç¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Â¤ò¹µ¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä±¿±Ä´ð½à¤òÃÊ³¬Åª¤ËÅý°ì¤¹¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢Î¾¼Ò¤Î¼Ò°÷´Ö¤ÇÂÐÎ©¤äÉÔËþ¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¡¢¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÂÎ²½¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£