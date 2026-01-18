ºäËÜ²Ö¿¥¡¢¤é¤·¤µËþºÜ¤Î´ú¼êÂå¹Ô¡Ö¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¡×¡¡Åßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¡Ö¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¡×
¡¡Íè·î6Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤ÈÁÔ¹Ô²ñ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¼ÄµÜ¤´É×ÉØ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î·ëÃÄ¼°¤Ç¤Ï·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¡Ö»ä¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÀÏ¯²÷³è¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¡Ê¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀëÀÀ¡£¹°è³«ºÅ¤Ç¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¸½ÃÏ¸òÎ®¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÁª¼êµòÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡6000¿Í¤Î´Ñ½°¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´®Ç½¡£¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¤ÈÃæÅç¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤òÀä¶«¡£·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É·ëÃÄ¼°¤Ç»ä¤¬¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤òÂåÉ½¤·JOC¤Î¶¶ËÜ²ñÄ¹¤«¤éÃÄ´ú¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁª¼êÁ´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£22¡Á24Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÁÀ¤¦¤ÏÄºÅÀ¡£¡Ö½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿³«ËëÆü¤Î6Æü¤«¤éÃÄÂÎÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ´°÷¤òÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£