記事ポイントチャ・ジュンファンとソン・シギョンによるスペシャルコラボが決定、名曲「Every Moment of You」でパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと宮原知子が「糸」でソン・シギョンとコラボ、世代・国境を越えた競演が実現2026年5月30日・31日の全3公演、幕張イベントホールで開催 韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンと、世界トップクラスのフィギュアスケーター陣が同じ氷上の舞台で共演するアイスショーが開