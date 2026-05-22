今月現役を退いた元フィギュアスケート選手の坂本花織（26）が地元の神戸市から21日、ミラノ・コルティナ冬季五輪や世界選手権での活躍を称えて「市スポーツ栄誉賞」を授与された。花束を抱えて、坂本はこう言った。【もっと読む】りくりゅうvs坂本花織 門下生のガチンコ対決はいつ？ ミラノ五輪メダリストがコーチ転身も修業は長〜い道のり「アイスショーとかも出つつ、世界に羽ばたく後輩を育てていけるようにサポートできたら