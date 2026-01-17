¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ë»ä¸«¡¡µ»½Ñ¤á¤°¤êÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¡Ê45¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÈÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Æ±Æü¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¹â»Ô»á¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥à¤Ç¡È¶¦±é¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡ÖÍ§¾ð¤ÈÂº½Å¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÁÕµ»½Ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÌî¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤óÎ¢Çï°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥É¥é¥à·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï·Ð¸³¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥É¥é¥à³°¸ò¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤Î¥ë¡¼¥Ä¡¢¤½¤â¤½¤â²»³Ú¤È¤Ï²¿¤«¡¢³Ú´ï¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£²»³Ú¤äÂÇ³Ú´ï¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÁ°¤«¤é¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢µ§¤ê¤ä°Õ»×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£