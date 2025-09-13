凛として時雨の新曲「Loo％ Who％」が、10月11日24時より放送開始となるTVアニメ『グノーシア』（TOKYO MX／BS11ほか）のエンディングテーマに決定した。 （関連：【画像あり】凛として時雨、ニューEP『Lost God of SASORI』ジャケット写真） 本情報は、本日9月13日に開催された『Aniplex Online Fest2025』にて発表されたもの。あわせて公開されたアニメの本PV内では、同楽曲の音源が一部公開されている