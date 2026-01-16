ファミリーレストランなどの外食チェーンで「ひとり鍋」の人気が高まり、各社しのぎをけずっています。家族と囲む食卓でも「ひとり鍋」が拡大しているといいます。そのワケとは…。

■「お互いに自由に食べられる」

寒い日に食べたいのが体を芯から温める鍋。東京・江東区にある和食レストランでは、「ひとり鍋」を楽しむお客さんがいました。

お客さん

「温かいの食べたいから、これひとり専用。これ食べたいと思っても遠慮しちゃうから、満腹感を味わえる」

今、このお店で食べられるひとり鍋はなんと9種類。コロナ禍以降、個食需要の高まりもあり、メニューのレパートリーを増やしているといいます。

夫婦

「メニューもいろいろなものあるから、その日によってお互いに自由に食べられる。マイペースでお互い」

そんな鍋を心ゆくまで食べてほしいと、値段はそのままで今なら肉を1.5倍に増量しています。気兼ねなく食べられるひとり鍋。

和食さと営業促進担当 四宮さん

「お一人さまでもお召し上がりになる方がいる。ご夫婦でそれぞれ別々のひとり鍋を食べられることもある」

ひとり鍋は大手のファミレスでも人気です。

お客さん

「みんなで食べるとおいしいけど、ひとりでもおいしい」

16日のランチタイム、ひとり鍋を楽しむお客さんがいました。この店で提供されているのは、福岡・博多のもつ鍋で有名な「やまや」とのコラボ鍋です。

明太子のピリッとした辛さが鍋にアクセントを加えます。外食でひとり鍋を選ぶ理由をお客さんに聞きました。

3人暮らし

「自分の家では（鍋）作っても丼に（取り分けて）入れて、（家では）あまり辛くしないで」

子どもが辛いのが苦手など家族でも味の好みはバラバラ。その悩みをひとり鍋が解決してくれるといいます。

博多明太もつ鍋の売り上げは、去年1月から3月はおよそ100万食で、1年前の同じ時期と比べると30万食ほど増加。この冬も売り上げを伸ばしているといいます。

■スーパーにも豊富な商品 「家庭数人用」追い抜きそうな勢い

食卓にも広がるひとり鍋。都内のスーパーの総菜コーナーでは――

東急ストア商品企画部 大和田友花さん

「アルミ鍋約10種類、レンジアップ（レンジで温める）約20種類、合わせて約30種類」

白菜と豚肉を重ねたミルフィーユ鍋や、明太もつ鍋などバラエティーも豊富です。

全国のスーパー100店舗あたりでみると、ひとり用の「鍋つゆ」や「鍋」の売り上げは右肩上がり。2025年の売り上げは2021年と比べると3倍以上に増えていて、今や「家庭数人用」を追い抜きそうな勢いです。

街の人にひとり鍋の楽しみ方を聞いてみました。

子どもと孫がいる男性（60代）

「子ども用と大人用（をわける）。（子どもは）トマト鍋が多い」

――大人は

子どもと孫がいる男性（60代）

「辛い調味料入れて辛くしたり、一家団らんが好きなので」

それぞれ好きな鍋を食べるのが、一家団らんの秘訣。

大学生

「豚バラ・白菜・ニンジン、もやし鍋に豚バラ入れるだけで、すごくおいしい。コスパよくいけたと思います」

安い時に野菜を買って冷凍と、節約上手なひとり鍋です。

ひとり鍋の楽しみ方がますます広がっています。