¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖIn Somewhere¡×¤¬¡¢¡ÖNoni Fruit: A Traditional Myanmar Way to Eat the ¡ÈInedible¡É| cooking ASMR¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Î¥Ë¤Î¼Â¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¸¥ã¥à¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ô¥ó¥­ー»á¤¬Ç¯ÇÛ¤Î½÷À­¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ë¤Î¼Â¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤¿¼Â¤ÏÃúÇ«¤Ë¿åÀö¤¤¤µ¤ì¡¢½Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤ÇÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¥¶¥ë¤ÇßÉ¤·¡¢²ÌÆù¤È¼ï¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÌÆù¤¬¥¸¥ã¥à¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¼¡¤Ë¡¢²°³°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼·ÎØ¤ÇÃº²Ð¤ò¤ª¤³¤·¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤¿²ÌÆù¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÆé¤Ç¤Ï¡¢¸Ç·Á¤Î¹õÅü¤ò¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤ò³«»Ï¡£ÍÏ¤±¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤ÏÉÛ¤ÇßÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ë¤ÎÆé¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é¡¢¥Î¥Ë¥¸¥ã¥à¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£

´°À®¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤àèàá¿§¤Ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¸¥åー¥¹¤È¤·¤Æ°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Î¥Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Ä´ÍýË¡¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:14

¥Î¥Ë¤Î¼Â¤Î¼ý³Ï
03:25

¼Â¤«¤é¼ï¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
04:57

Ãº²Ð¤Ç¼Ñ¹þ¤à
07:13

¹õÅü¥·¥í¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¤ë
09:03

¼«²ÈÀ½¥¸¥ã¥à¤ò¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¼Â¿©

´ØÏ¢µ­»ö

¥µ¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬ºî¤ëËÜ³ÊÇÉ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·ー³¤Ï·¥«¥ìー¤ÈÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Î¥¹ー¥×¡×

¥µ¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬ºî¤ëËÜ³ÊÇÉ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·ー³¤Ï·¥«¥ìー¤ÈÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Î¥¹ー¥×¡×

 ¡ÚÂ¼Ì¼¤ÎÎÁÍý¡ÛµðÂç¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¼ý³Ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜ³Ê¥Á¥­¥ó¥«¥ìーºî¤ê

¡ÚÂ¼Ì¼¤ÎÎÁÍý¡ÛµðÂç¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¼ý³Ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜ³Ê¥Á¥­¥ó¥«¥ìーºî¤ê
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

In Somewhere_icon

In Somewhere

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 53¿Í 4 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤È¤¢¤ëÊÒÅÄ¼Ë¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ëÌ±Â²°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¾¯½÷¥µ¥ó¥Ç¥£¡¢¥é¥«¥¤¥óÂ²¤ÎÈà½÷¤ÏÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¹©É×ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤âÈà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë»×¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÊÑ¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤­¤ëÈà½÷¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤
youtube.com/channel/UCxOomHiyulqV3KW_WCxLygg YouTube