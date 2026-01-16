¡È¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡É¥Î¥Ë¤Î¼Â¤¬ÀäÉÊ¥¸¥ã¥à¤Ë¡£¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÅÁÅý¥ì¥·¥Ô
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖIn Somewhere¡×¤¬¡¢¡ÖNoni Fruit: A Traditional Myanmar Way to Eat the ¡ÈInedible¡É| cooking ASMR¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Î¥Ë¤Î¼Â¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¸¥ã¥à¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ô¥ó¥ー»á¤¬Ç¯ÇÛ¤Î½÷À¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ë¤Î¼Â¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤¿¼Â¤ÏÃúÇ«¤Ë¿åÀö¤¤¤µ¤ì¡¢½Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤ÇÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¥¶¥ë¤ÇßÉ¤·¡¢²ÌÆù¤È¼ï¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÌÆù¤¬¥¸¥ã¥à¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢²°³°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼·ÎØ¤ÇÃº²Ð¤ò¤ª¤³¤·¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤¿²ÌÆù¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÆé¤Ç¤Ï¡¢¸Ç·Á¤Î¹õÅü¤ò¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤ò³«»Ï¡£ÍÏ¤±¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤ÏÉÛ¤ÇßÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ë¤ÎÆé¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é¡¢¥Î¥Ë¥¸¥ã¥à¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤àèàá¿§¤Ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¸¥åー¥¹¤È¤·¤Æ°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Î¥Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Ä´ÍýË¡¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤È¤¢¤ëÊÒÅÄ¼Ë¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ëÌ±Â²°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¾¯½÷¥µ¥ó¥Ç¥£¡¢¥é¥«¥¤¥óÂ²¤ÎÈà½÷¤ÏÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¹©É×ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤âÈà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë»×¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÊÑ¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ëÈà½÷¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤