¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¿ûÅÄ¾Úö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÏÈþËÆ¤ÈÍýÀ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Àï¹ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤Ã¤¿
¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇÛÌò¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£
ÀèÆü¡¢¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡×¡Ö½¨µÈ¤Î»²ËÅ¡×¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ÎÊ±Áõ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ìò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤Ê¤ê¡Èºî¤ê¹þ¤à¡É¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤äºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
NHK¤ÎÂç²Ï¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¤Î°æ°ËÄ¾À¯ ¡¢¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Î¸»µÁ·Ð¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëµ²±¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¾¯Ç¯¹¥¤¤È¤¤¤¦±½¤Î¤¢¤ë²È¹¯¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¥É¥¥Þ¥®¤·¤Æ¤¤¤ë°æ°ËÄ¾À¯¡£Ä¾À¯¤âÄ¶ÈþÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ë
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÈÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹çÀï¤äÀïÎ¬¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢»Ë¼Â¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷À¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤ÃË¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¿ûÅÄÈ¾Ê¼±Ò¤òÁÛÁü¤·¤Ä¤Ä¡¢²×Îõ¤ÊÀï¹ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿°ì¿Í¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ç¤¢¤ê¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÁü¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿ûÅÄ¾Úö±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡£ NHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù@NHK
¡ÈÃÎ¡É¤È¡ÈÀÅ¡É¤ÎÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò
ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò½Å¼£¤Ï¡¢ÈþÇ»¹ñ¤ÎÅÚ¹ë¡¦ÃÝÃæ»á¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆºØÆ£Î¶¶½¤Ë»Å¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¡Êº£²ó¤ÎºØÆ£Î¶¶½Ìò¤ÏßÀÅÄÎ¶¿Ã¤µ¤ó¡£Âç²Ï¤Ç¤Ï¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ ¡×¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ÈþÇ»¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊ¼¤Ç°ðÍÕ»³¾ë¡Ê´ôÉì¾ë¡Ë¤ò°ì»þÅª¤Ë¾¸°®¤·¤¿°ïÏÃ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤ËºØÆ£»á¤òÎ¥¤ì¡¢±©¼Æ½¨µÈ¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨µÈ¡¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢»²ËÅ¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹çÀï¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥Ã¥¿¤ÈÅ¨¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹±ÑÍº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¤òÆÉ¤ß¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¤¡¢½¨µÈ¤ÎÀ¯¸¢·ÁÀ®¤òÃÎÎ¬¤äÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤Ç»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê¿Í¡£
·²Íº³äµò¤ÎÀï¹ñ»þÂå¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÃÎ¡É¤È¡ÈÀÅ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éº¤¦¿ÍÊªÁü¤¬¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ôÉì¾ë¤ÎÉü¶½Å·¼é¡¡wiki
¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤ÉÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢Àï¹ñÉð¾¤Î°ïÏÃ470¾ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Î°ïÏÃ½¸¡Ø¾ï»³µªÃÌ¡Ù¤ä½¨µÈ¤ÎÅÁµ¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÍÆËÆ¡¢ÉØ¿Í¤ÎÇ¡¤·¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½Àï¾ì¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¸«¤ÇÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ºØÆ£²È»þÂå¤Ë¤ÏÆ±Î½¤Ë¤¤¤¸¤á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¸½ºß»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÝÃæ½Å¼£Áü¡×¡Ê²èÁü1¡Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯ÌÌ¤Ç²ÚÔú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Ë¸¶¹ñ¼þ¡¢²ÎÀî¹ñË§¤Ê¤ÉÉâÀ¤³¨»Õ¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ê²èÁü2¡Ë¤â¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¿ûÅÄÈ¾Ê¼±Ò¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦ÌòÎ©¤Ã¤¿¤«¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡ÈÀÅ¡É¤Î¿ÍÊª¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯¤Ë¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤¼ç·¯¡¦ºØÆ£Î¶¶½¤ò°ðÍÕ»³¾ë¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¾è¤Ã¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÃÒËÅ¤âÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ä¡Ä
¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1¡Ë¶¯ÌÌ¤Ê°õ¾Ý¡£ÃÝÃæ½Å¼£Áü¡ÊÁµÖñ»û½êÂ¢¡Ëwiki public domain
2¡Ë¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤ª´éÎ©¤Á¡£¡ÖÂÀÊ¿µ±ÑÍ¦ÅÁ ·úÃæ´±Ê¼±Ò½Å¼£¡×²ÎÀî¹ñË§ public domain
ÉÂ¼å¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î»×¹Í¤äÂÎ¤Î¿µ½Å¤Ê´ÉÍý
ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢½÷À¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢ÀïÍð¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡È½Ð¿Ø¤¹¤ë¤È¤¤âÀÅ¤«¤ËÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ¡¢ÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸Ø¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¤ä¿Í¿´¾¸°®ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Æ¬Ç¾ºîÀï¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿È¾Ê¼±Ò¡£¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Í½Â¬¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Àï¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÉÂ¤Ë²é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àï¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¿ØÃæ¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊËÜ¿Í¤Î´ê¤¤ÄÌ¤ê¡¢36ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¹çÀïÃæ¤ËÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¿ØÃæ¤Ë¤Æ»àµî¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ë
È¾Ê¼±Ò¤ò¸ì¤ë¤È¤¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë ¡È¿µ½Å¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¾¤ßÄÌ¤ê¤Ë¡È¤½¤Î»þ¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤â¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò ÃæÂ¼ÃçÂ¢¡×Ë¸¶¹ñ¼þ¡¡public domain
¡Ö¾®ÊØ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£²¤Ä
ÃÝÃæÈ¾Ê¼êÌ±Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾®ÊØ»ö·ï¡×¡£
Á°½Ò¤·¤¿¡¢¡Ö°ðÍÕ»³¾ë¤Î¤Ã¤È¤ê»ö·ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ç·¯¡¦ºØÆ£Î¶¶½¤Ë¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤È¾Ê¼±Ò¤¬±ì¤¿¤¯ÁÂ¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Î¶¶½¥µ¥¤¥É¤Î²È¿Ã¤¬¡¢¤ä¤°¤é¤Î¾å¤«¤é¾®ÊØ¤ò¤«¤±¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë¥¥ì¤¿È¾Ê¼±Ò¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÆü¸å¤Ë°ðÍÕ»³¾ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¤½¤Î²È¿Ã¤ÏÃ¡¤»Â¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Ê¼±Ò¤ÏÂ©»Ò¤ËÀï¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Â©»Ò¤¬¾®ÊØ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÃÝÃæ¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤éÀï¤ÎÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ³¤é¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤â¡£
Ã±½ã¤ËÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«¿È¤¬ÂÎ¤¬¼å¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÓÝõ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÇÓÝõ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¹ÔÆ°·×²è¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿µ½Å¤µ¤ò»ý¤Æ¡ª¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·õ¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀï¹ñ¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿È¾Ê¼±Ò¡£¡È¾®ÊØ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤È¤¤¤¦°ì¸«¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê°ïÏÃ¤â¡¢È¾Ê¼±Ò¤¬¡ÖÀï¤¦Á°¤Ë¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë¡×¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÂÀÊ¿µ±ÑÍ¦Ñ£¡¡ºØÆ£Îµ¶½¡ÙÍî¹çË§´ö public domain
ºÇ¸å¤Ë
Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤«¤¯Í¦ÌÔ²Ì´º¤À¤Ã¤¿¤êÁÔÀä¤ÊÈá·à¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿»×¹Í¤ÈÆ¬Ç¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍðÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¡¢¾¯¤·°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾Ê¼±Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë°ïÏÃ¤äÈþÃÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ÎÁÏºî¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ë¼Â¾å¤Î¼ÂÁü¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ê¿ÍÊª¤À¤½¤¦¡£
¤±¤ì¤É¡¢»ä¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤È¤¤ËÌÀ³Î¤È¤¤ËÉÔÌÀÎÆ¤Ê»Ë¼Â¤ÈÁÏºî¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Æºî¤é¤ì¤ëµÓËÜ¡¢Ìò¼Ô¤Î±éµ»¡¢ÂçÆ»¶ñ¡¦¾®Æ»¶ñ¡¢»£±Æ¼êË¡¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖÁí¹ç·Ý½Ñ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÌò¤ò¤É¤¦Î©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£
²èÌÌ¤ÎÃ¼¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ä¡¢¿µ½Å¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤é¡£»ËÎÁ¤Ë»Ä¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÈÂç²Ï¤Î¿ûÅÄÈ¾Ê¼±Ò¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¡¢ÅÐ¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò ¿ûÅÄ¾Úö¡Ê@NHK¡Ë±¦¡§²ÎÀî¹ñË§ ¡ÖÂÀÊ¿µ±ÑÍ¦ÅÁ ·úÃæ´±Ê¼±Ò½Å¼£ ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡×
