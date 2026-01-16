¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ö¥¹¥¥ë¤ä»ñ³Ê¡×¤è¤ê¡È½ÅÊõ¡É¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡È½ÅÊõ¡É¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤ä»ñ³Ê¤è¤ê¡ÉÆ¨¤²¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬½ÅÊõ¤¹¤ë¡£Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤Þ¤â¤Ê¤¤Í¥½¨¤ÊÍúÎò¤Î¿Í¤è¤êÄ¹Ç¯Æ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼ºÇÔ¤äÇ½ÎÏÉÔÂ¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Èô¤Ö¤È²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÌ¿Îá¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤ÂÑµ×ÎÏ¤¬Âç»ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£