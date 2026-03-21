実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新。「40歳過ぎの女性をおばさんと呼ぶのは失礼?」といった論争について私見を展開した。ひろゆき氏は「40過ぎた男をオジさんと呼ぶのを避ける。オバさんではなくお姉さんと呼ぶ。オジ・オバ呼びへの反感は『若さは素晴らしく、老いは忌まわしい』との考えの表れ」とポスト。「呼ばれ方だけでも若い方が良いとか、歳を取るという事実を受け入れない幼