「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）は22日までに、Xを更新。高市早苗首相が日米首脳会談で訪れたホワイトハウスでみせた、ある振る舞いについて、私見をつづった。高市首相は19日（現地時間）、ホワイトハウス内に昨年秋に設置された、歴代大統領の肖像写真が並ぶ「プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム」を、トランプ大統領の案内で見学した。トランプ氏は、退任した後の現在もバイデン前