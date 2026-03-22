「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。「おじさん」「おばさん」呼び問題について、私見をつづった。この件をめぐっては、東京都の小池百合子知事（73）が、自身を念頭に“おばさん呼び”した鳥取県の平井伸治知事に対し、19日の定例会見で「知事自らが先頭に立って、こうした“おじさん発言”をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるのではないか」などと苦言を呈