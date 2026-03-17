ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年3月17日、自民党高市早苗首相が自ら命を絶ってしまう子どもに関して答弁した内容を受け、「本当に興味が無いんだろうなぁ」などと名指しで批判した。高市首相「7代前まで直系だけで 250人を超える」ひろゆき氏が批判したのは、高市氏が16日の参院予算委員会で答弁した内容だ。この委員会で、立憲民主党・小沢雅仁参院議員は高市氏に対し、「1週間で10人の子どもが命を絶っているというの