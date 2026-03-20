「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月19日、「おばさん」との表現に不快感を示していた小池百合子都知事に対し、疑問を呈した。「『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど」問題となったのは、鳥取県の平井伸治知事による発言だった。平井氏は18日の県議会で、少子化対策案を提案した県議の一般質問に対し、財政的に厳しいとした上で「東京だったら、すぐにやるおばさんがいらっしゃるかも