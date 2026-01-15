¡Ú ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó ¡Û¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¥¤¥ó¥É°Ü½»¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê ¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À
¡Ö°Â⽥⼤¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç²è¡Ø¥×¥·¥å¥Ñ ·¯Î×¡Ù¤ÎÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】
¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ250²¯±ß¤òµÏ¿¤·¥¤¥ó¥É±Ç²è»Ë¾åNO.1¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥×¥·¥å¥Ñ ·¯Î×¡Ù¡£¥¤¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë³Ý¤±¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤¬1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¶ÛµÞ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì©Í¢²¦¥×¥·¥å¥ÑÌò¤Î¥¢¥Ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¥·¥å¥ê¡¼¥ô¥¡¥Ã¥êÌò¤Î¥é¥·¥å¥ß¥«¡¼¡¦¥Þ¥ó¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¡£ÆüËÜ½éÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ïá¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤ÈàÆüËÜ¤ÎÍ§¤è¸µµ¤¤«á¤È±Ç²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤òºÆ¸½¤·¤Æ°§»¢¤·²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥·¥å¥ß¥«¡¼¡¦¥Þ¥ó¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤âà¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¹¥¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦á¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖNARUTO¡×¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡ÖBLEACH¡×¤Ê¤É¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏÌ©Í¢¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë·Ù»ë¡¦¥·¥§¡¼¥«¡¼¥ï¥È¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏàÍè¤¿¤·¤ó¤è¡Áá¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¤âà¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëá¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥·¥å¥ß¥«¡¼¤µ¤ó¤«¤éà¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¹¤Íá¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ïà¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿á¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤éàËÍ¡¢ÆüËÜ¤¸¤ãº£º§³è¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æº§³è¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ïà¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ê±Ç²è¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¡£ËÍ¤â½Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©á¤È2¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖYes¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ïà³§¤µ¤ó¡¢ËÍ½Ð¤Þ¤¹¤è¡£ÀäÂÐ½Ð¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êº§³è¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤¹á¤ÈÀë¸À¡£Â³¤±¤Æ¡¢à·ëº§½ÐÍè¤ë¤Ê¤éËÍ¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¡£¥°¥Ã¥Ð¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥óá¤È¥¤¥ó¥É°Ü½»¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û