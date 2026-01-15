¥¿¥¤¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó»ö¸Î¡¡¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©·úÀßÃæ¤Ë¡¡¼Ö2Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´
¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç·úÀßÃæ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹â²Í¶¶¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë¤â¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¸½¾ì¤ÇÍî²¼¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Îó¼Ö¤òÄ¾·â¤·¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾Ãæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁ°Êý¤ËÆÍÁ³¡¢·úÀßÍÑ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç15Æü¡¢·úÀßÃæ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹â²Í¶¶¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬°ìÈÌÆ»¤ËÍî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö2Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë¤âÅìËÌÉô¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¡¢ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤òÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£