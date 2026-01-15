²£ÉÍ»ÔÄ¹¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤«¡¡»Ô¿Í»öÉôÄ¹¤¬²ñ¸«¡Ö»ö¼ÂÇ§¤á¤Æ¡×
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¤¬15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£»ÔµÄ¤äÂ¾¤Î´´Éô¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¶É¤ÎÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿23Ç¯6·î¡¢»³Ãæ»á¤«¤é¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤òÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢»ÔÄ¹¼¼¤Ç¡ÖÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¸þ¤±¤Æ½Æ¤ò·â¤Ä¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÔµÄ¤äÂ¾¤Î¿¦°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥Ç¥Ö¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤È·ÁÍÆ¤·¡¢Ãæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝÅÄ»á¤ÏÃæÎ©À¤Î¤¢¤ëÄ´ºº¤òÍ×Ë¾¤·¡Ö¿Í¸¢´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÀÆ°¤ò²þ¤á¡¢¿¦°÷¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤Ïº£Ç¯1·î11ÆüÉÕ¤Î½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤¬ÊóÆ»¡£»³Ãæ»á¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡£³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£