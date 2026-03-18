山形県西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑をめぐり、町が設置した第三者委員会は3月16日、調査報告書の内容を公表し、町長の8件の行為が「パワハラ」に該当すると認定した。町長が職員（当時）の男性の上着をつかみ、町長室に連れて行ったとされる疑惑を受けて、第三者委員会が設置されていた。職員へのアンケートなどをもとにまとめられた報告書では、町長が職員とのチャットで「あほか」などの言葉を使ったことのほか