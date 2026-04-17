TOKYO MXは17日に公式サイトを更新。伊達寛会長（77）について、代表取締役と会長職を15日付で解職したと発表した。25年12月に伊達氏に関する内部通報があり、調査の結果、ハラスメント行為が発覚したという。同社公式サイトで「当社は、2026年4月15日付で伊達寛氏について代表取締役および会長職の解職を決議いたしました」とし、また「同氏より、2026年4月30日付で当社取締役を辞任する旨の申出があり、これを受理いたしまし