「最近の首長の打ち合わせ場所があり得ない」――。そんな声がSNSで広がっている。きっかけとなったのは、山形県西川町の菅野大志町長をめぐるパワーハラスメント問題だ。【写真】生々しい…既婚者部下と小川市長が利用したとされるホテルの一室計8件をパワハラ認定山形県西川町の菅野大志町長による職員への対応について、第三者委員会は3月13日に調査報告書を発表し、サウナやウォーキングに職員を付き合わせて打ち合わせを行