チャンネル登録者数319万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」が、2026年3月25日に動画を公開。リーダーのがーどまんさんが脱退したメンバーに言及した。「もう、つぶしにかかりすぎ」チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやスタッフが激しく口論する様子を公開。メンバー