¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ò¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¡¢25¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÁª¤ó¤ÀÁí½¸ÊÔ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢»³Æâ¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡¢Áí½¸ÊÔ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢7·î2Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢NHK¡¦E¥Æ¥ì¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ü¡×¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ×ÊÝÅÄ²í¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
»³Æâ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä²¶¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¡¢½é¸«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¡¢¼Â¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤ªÁ°¡¢¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡¡¡ÊÁ°¿ÈÈÖÁÈ¡Ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Î¡Ë¤Î¤Ã¤Ý¤µ¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤ò¡Ë¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢½é¸«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ßÀ²È¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¥ï¡¼¥Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¡£¡ÊÏÃ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¡Ø¿¼¤¤¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢ßÀ²È¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂÀÅÄÇîµ×¡Ê42¡Ë¡¢¤ª¤¿¤±¡Ê43¡Ë¤¬¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯À¤Âå¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥Þ¡Ö¥´¥í¥ê¡×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢»³Æâ¤À¤±¤¬¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£