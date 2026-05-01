NHKアナウンサー中川安奈が、学生時代に実践していたという異色の学習戦略を明かし、共演者を驚愕させた。【映像】“異色の成績アップ術”を告白＆再現（実際の様子）お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』。29日の放送では「令和の勉強法」をテーマに、高学歴ゲストらが自身の学生時代の体験談を披露した。元NHKアナウンサー中川安奈は、自身の学習哲学について「『勉強するなら恋を