お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が12日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。オファーを断った仕事を告白した。今回は人気企画「満票だったら100万円!ザ・ベストアンサー」を放送。「若者のちょっと気になるアレ、1つだけ無くせるなら何がベスト？」というお題に対し、山内は当初「SNSで踊っているやつ」と提案していたが、討論の末に「恋愛リアリティショー」へと回答