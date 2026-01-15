²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ëÃËÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¡×¡¡¥µ¥é¥Ã¤È¹ðÇò¤Ë¿¹¹áÀ¡¤â¶Ã¤
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË ¿¼2¡§17)¤Ë½Ð±é¡£Âç½°µï¼ò²°¤Ç¡ØËÜ²»½÷»Ò²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤â¥¹¥é¥ê¡ª¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡¡Ø¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿?¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÞ¯Íî¤È¤«¥á¥¤¥¯¤È¤«¤â¡¢¤¢¤«¤Ì¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÂç³ØÆþ¤Ã¤ÆÀµÄ¾¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤ä¤Ê¡Á¡£»ä¤ÏÊÙ¶¯¤«¥²¡¼¥à¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¤ÃË¤Î¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃËÍ§Ã£¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¿¤«¤é½÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤â¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö»ä¡¢ÃËÍ§Ã£¤Û¤ó¤È¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷»ÒÂç¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤ËÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²¬ÅÄ¤¬¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ëÃËÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¤·¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÏÃ¤¹¤È¿¹¤Ï¶Ã¤¯¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤³¤Î»Ò¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä ¤â¤·¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ó¤âÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢µÕ¤Ë¡£¤À¤Ã¤ÆÂ«Çû¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤É¤³¤Ç°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ«Çû¤Ë°¦¾ð´¶¤¸¤Þ¤¹?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¹¡£²¬ÅÄ¤¬¡ÖµÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Î¤³¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°Û¤Ê¤ëÎø°¦´Ñ¤ÇÆ¤ÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤â¥¹¥é¥ê¡ª¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡¡Ø¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿?¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÞ¯Íî¤È¤«¥á¥¤¥¯¤È¤«¤â¡¢¤¢¤«¤Ì¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÂç³ØÆþ¤Ã¤ÆÀµÄ¾¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡²¬ÅÄ¤¬¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ëÃËÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¤·¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÏÃ¤¹¤È¿¹¤Ï¶Ã¤¯¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤³¤Î»Ò¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä ¤â¤·¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ó¤âÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢µÕ¤Ë¡£¤À¤Ã¤ÆÂ«Çû¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤É¤³¤Ç°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ«Çû¤Ë°¦¾ð´¶¤¸¤Þ¤¹?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¹¡£²¬ÅÄ¤¬¡ÖµÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Î¤³¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°Û¤Ê¤ëÎø°¦´Ñ¤ÇÆ¤ÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£