¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²áµî¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¤Ê¤¼¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸´é¤Ë¡©¡õ¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦µÄÂê¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ¤ÏÀ¡£MC¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡¤Ï¡Ö³§¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤ÏÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¿Í¡¢¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö1²ó¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤â