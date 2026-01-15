¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÈþÃ«¼ë²»¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÃËÍ·¤Ó²ò¶Ø¡É¤ÎÍýÍ³¹ðÇò¡ÖµÞ¤ËÁÓ¼º´¶¤ò¡×¡¡DM¤ä°û¤ß²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¡ÖÍÌ¾¤ÊÊý¤â¡×
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¡Ê#2¡Ë¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÈþÃ«¼ë²»¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û6Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÃËÍ·¤Ó²ò¶Ø¡É¤Ç¾×·â»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿ÈþÃ«¼ë²»
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ËÄ©¤àÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×Âè6ÃÆ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÃË½÷8¿Í¤Î´Ø·¸¤¬µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÈþÃ«¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà»á¤Ï8Ç¯´Ö¡¢°ìÀÚºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÆùÂÎ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¡Ë»Ï¤á¤Æ6Ç¯´Ö¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö6Ç¯ÌÜ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖBTS¤¬¹¥¤¤Ç¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¼Ìò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤ËÁÓ¼º´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¡¢DM¤ä°û¤ß²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃËÀ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£SNS¤ËÆÏ¤¤¤¿DM¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÍÌ¾¤ÊÊý¡×¤â¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤á¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ÇÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û6Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÃËÍ·¤Ó²ò¶Ø¡É¤Ç¾×·â»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿ÈþÃ«¼ë²»
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ËÄ©¤àÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×Âè6ÃÆ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÃË½÷8¿Í¤Î´Ø·¸¤¬µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¡¢DM¤ä°û¤ß²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃËÀ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£SNS¤ËÆÏ¤¤¤¿DM¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÍÌ¾¤ÊÊý¡×¤â¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤á¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ÇÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£