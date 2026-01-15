¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤È·ÀÌó¤â¡ÄÆþ¹ñ¤Ç¤¤º¼«¤é±Ä¶È¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬22ºÐ¤Ç°úÂà¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡×
°æ¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÒÊå¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¬¥Í¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿
¡¡2019Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎCD¥ì¥¬¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF°æ¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÒÊå¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2020Ç¯6·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ç¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç¡¿Á´5²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯2·î¤Ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À°æ¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎË¬Ìä¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ç¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖB¥Á¡¼¥à¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡¢A¤ÈB¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ëÆ»¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç´ë¶È¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡·ë¶É¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÈñÍÑ¤Ï¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤Ï2000Ëü±ß¤È¤«2500Ëü±ß¡£¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶â³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°æ¼ê¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÌµ¤¯¡¢2020Ç¯6·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÎ®¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿°æ¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤Ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÄÏ¤á¤ë¿Í¤ÏÄÏ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òÍýÍ³¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸½Ìò¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¹×¸¥¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¤¿¤Ö¤ó°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£22ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç°ã¤¦À¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤âÌµ¤¤¤«¤é¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤éº£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢·Ð±Ä¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¥×¥í·ÀÌó¤Î¤È¤¤Ë5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢15Ç¯¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°æ¼ê¡£¥É¥¤¥Ä»þÂå¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼´¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼´¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¤³°·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ö¶È¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î³¤³°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤º¤Ã¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸µ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó5Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼´¤Ïº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°æ¼ê¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Ê¿¹Ô¤·¤ÆÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£½¤»Î¹æ¼èÆÀ¸å¤Ï¥»¥¬¤Ë½¢¿¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢¤Î¼«¤é¤Î»ö¶È¡ÖSOLO ARENA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë