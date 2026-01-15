¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ Ì¾¥é¥ó¥Ê¡¼ÎóÅÁ¡Û¿ÀÌîÂçÃÏ¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø½éÍ¥¾¡¡õ£²Ï¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿£³ÂåÌÜ¡Ö»³¤Î¿À¡×¤ÎÁ¯Îõ¤ÊµÏ¿¤Èµ²±
È¢º¬Ï©¤òÊ¨¤«¤»¤¿ðêÂÌÅ·¤¿¤Á¤ÎÂÀ×
Ï¢ºÜ07¡§¿ÀÌîÂçÃÏ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¿2014¡Á16Ç¯¡Ë
¤¤¤Þ¤äÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¸À¤¨¤ë¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÄÌ¾Î¡¦È¢º¬±ØÅÁ¡Ë¡£±ýÏ©107.5km¡¢ÉüÏ©109.6km¤ÎÁíµ÷Î¥ 217.1km¤ò³Æ¹»10¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤°ë§¥ê¥ì¡¼¤Ï¡¢Áö¼Ô¤Î¿ô¤À¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë100²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè£·²ó¤Ï¡¢¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÀÄ»³³Ø±¡Âç²«¶â»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ï¢ºÜ¡¦È¢º¬±ØÅÁÌ¾¥é¥ó¥Ê¡¼ÎóÅÁ¥ê¥¹¥È¡Ú¡Ö¥¸¥ó¥Î¡×¤ÈÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿Ìó£±»þ´Ö¸å¡Û
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÀÄ³ØÂç¤¬½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¡¢Âè91²óÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Î¾·½¸»þ¤Ë¡Ö¥¸¥ó¥Î¡×¤ÈÉÄ»ú¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿²ÚÔú¤ÊÁª¼ê¤¬¡¢Ìó£±»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î£µ¶è¤ÏºÇÄ¹¶è´Ö¤È¤Ê¤ë23.2km¡££³Ç¯À¸¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ¤ÏÁ°Ç¯¤Ë²Ö¤Î£²¶è¡Ê¶è´Ö£¶°Ì¡Ë¤òÃ´¤¤¡¢11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£¸¶è¤ò¶è´Ö£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£±»þ´Ö18Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥Áö¤¹¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï£±¶è¤Îµ×ÊÝÅÄÏÂ¿¿¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¶ðß·Âç¤«¤é46ÉÃº¹¤Ç£µ¶è¤Î¿ÀÌî¤Ø¥¿¥¹¥¤¬ÅÏ¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Î£±km¤ò£³Ê¬05ÉÃ¤Î´¶³Ð¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢£²Ê¬48ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ê¬20ÉÃ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿£µkm¤Ï14Ê¬47ÉÃ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÆ°¤¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¾Úµò¤À¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÎ½Å43Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¿ÀÌî¤Ï»³¤ò·Ú¡¹¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Àã²½¾Ñ¤¬»Ä¤ëÈ¢º¬»³Ãæ¤ÇÆ£¿§¤Î¥¿¥¹¥¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂçÊ¿Âæ¡Ê9.6kmÃÏÅÀ¡Ë¤Ç¶ðÂç¤Ë10ÉÃº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢10.2km¤ÇÊÂ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ10.4km²á¤®¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¶ðÂç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤ÏÇÏ¾ìæÆÂç¤¯¤ó¡Ê¶ðÂç£³Ç¯¡Ë¤Î¸å¤í¤Ç¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢µÓ¤âµÙ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ÈÆ°¤¤ò¸«¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï£±ÉÃ¤Ç¤â¸å¤í¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÊ¿Âæ¤òÄÌ²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÍ½Äê¤è¤ê¤â£±Ê¬°Ê¾å¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÌî¤Ï¡¢¶ðÂç¤ò¥°¥ó¥°¥ó¤È°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÀÄ³ØÂç¤Ë½é¤á¤Æ¤Î±ýÏ©V¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¸å¡¢¿ÀÌî¤Î¶è´Ö¥¿¥¤¥à¤ËÃ¯¤â¤¬¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£½¾Íè¤è¤ê¤â20£í¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅìÍÎÂç¡¦Çð¸¶ÎµÆó¤ÎµÏ¿¡Ê£±»þ´Ö16Ê¬39ÉÃ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë£±»þ´Ö16Ê¬15ÉÃ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç£±»þ´Ö17Ê¬30ÉÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÎÍ½ÁÛ¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÌî¤Ï¶è´Ö£²°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ë£²Ê¬30ÉÃ¡¢¶è´Ö10°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ë£µÊ¬30ÉÃ¤â¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¶è´Ö¾Þ¡£±ýÏ©£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÌÀ¼£Âç¤Ë£´Ê¬59ÉÃ¤â¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÀÄ³ØÂç¤ÏÉüÏ©¤òÆÈÁö¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¯¤È¡¢¿ÀÌî¤¬¶â·ª»Í»°ÇÕ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ú¶ì¤·¤«¤Ã¤¿ºÇ½ª³ØÇ¯¤ò·Ð¤Æ²÷Áö¡¢ºÆ¤Ó¡Û
¡¡ÍâÇ¯ÅÙ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¿ÀÌî¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡££²·î¤Ëº¸µÓÂçÂÜ¹ü¤òÈèÏ«¹üÀÞ¡¢£¶·î¤Ë¤Ï±¦æú¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£²Æ¤«¤é½çÄ´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤â¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¼ºÂ®¤¹¤ë¡££¸¶è19.£·km¤ò59Ê¬45ÉÃ¤Î¶è´Ö£¸°Ì¡££±Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É£±Ê¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº¸æú¤òÄË¤á¤Æ¡¢´°Á´¤ËÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï12·î20Æüº¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢¡Ö»³¤Î¿À¡×¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Ï£±¶è¤Îµ×ÊÝÅÄ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡££µ¶è¤Î¿ÀÌî¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¿¥¹¥¤¬ÆÏ¤¯¡££²°Ì¤ÎÅìÍÎÂç¤È¤Ï£²Ê¬28ÉÃº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï±ØÅÁ¤Î°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï£·km¤°¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÊÆ±µéÀ¸¤Î¡Ëµ×ÊÝÅÄ¡ÊÏÂ¿¿¡Ë¤ä¾®Ìº¡ÊÍµ²ð¡Ë¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¾Ð´é¤À¤±¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤¬¿ÀÌî¤ËÍ¿¤¨¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö£±»þ´Ö20Ê¬ÀÚ¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ó¤À¿ÀÌî¤Ï¡¢´é¤òÏÄ¤á¤Ê¤¬¤é¤âÃå¡¹¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡17kmÉÕ¶á¤Ç¤ÏÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢»³ÄºÉÕ¶á¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Ë¥«¥é¥À¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯É½¾ð¤¬´Ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢20km¤Îµë¿åÃÏÅÀ¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤Ç¾®¤µ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¿ÀÌî¤Ï£±»þ´Ö19Ê¬17ÉÃ¤Î¶è´Ö£²°Ì¤ÇÁöÇË¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î±ýÏ©V¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¡Ø»³¤Î¿À¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Å°µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾Ç¤ê¤¬¼¡¤Î¥±¥¬¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Éé¤ÎÏ¢º¿¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1Ç¯´Ö¤Î¶ì¤·¤ß¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢£µ¶è¤Î80Ê¬¤°¤é¤¤¤Î²æËý¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ÀÌî¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¹â¡Ê°¦ÃÎ¡Ë»þÂå¤«¤é¥¯¥í¥«¥óÎý½¬¤ä¾å¤êºä¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾å¤ê¤òÁö¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëºä¥À¥Ã¥·¥å¤Ï·ù¤¤¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¶ì¼ê°Õ¼±¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤Î£µ¶è¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö£µ¶è¤Ï¾å¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤É¤ì¤À¤±¹¶¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë²æËý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª£³Ç¯»þ¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¸½ºß¤Îµ÷Î¥¡Ê20.8km¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡Ö£±»þ´Ö08Ê¬45ÉÃ¡×¤Û¤É¡£11Ç¯Á°¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
Profile
¤«¤ß¤Î¡¦¤À¤¤¤Á¡¿1993Ç¯£¹·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÃæµþÂçÃæµþ¹â¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡½ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡½¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡½¥»¥ë¥½¡¼¥¹¡½M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡£Âç³Ø1Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢10000m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Âç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²Ç¯»þ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤ËÂæÆ¬¤·¡¢»°Âç±ØÅÁ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï£¶¶è¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²¶è¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¶è´Ö£¶°Ì¤Ë¡£½é¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¶è´Ö£¶°Ì¤È¹¥Áö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹ç£µ°Ì¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯»þ¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï£µ¶è¤òÁö¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£±»þ´Ö16Ê¬15ÉÃ¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à½é¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò°ìµ¤¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡££´Ç¯»þ¤â£µ¶è¶è´Ö£²°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£²Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁÀ®ÀÓ¡Û
2014Ç¯¡Ê£²Ç¯¡Ë£²¶è£¶°Ì¡¦£±»þ´Ö09Ê¬44ÉÃ
2015Ç¯¡Ê£³Ç¯¡Ë£µ¶è£±°Ì¡¦£±»þ´Ö16Ê¬15ÉÃ¡¡¡ö¶è´Ö¿·
2016Ç¯¡Ê£´Ç¯¡Ë£µ¶è£²°Ì¡¦£±»þ´Ö19Ê¬17ÉÃ
¡ö¶è´Ö¿·¤ÏÅö»þ