¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¼Â¤Ï¥È¥ê¥ª¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¡¤â¤¦1¿Í¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¢¤Î¿Í¡¡Æ±´ü·Ý¿Í¤â¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¥È¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®Á°¤Ë¡ÖBKB¡×¤³¤È¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢M¡½1¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤¬¡Ö¥¿¥µ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ÏÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÁÈ¤àÁ°¤Ë¡¢²¶¤é3¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÏÃ¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×ÅÄºêÍ¤°ì¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¥È¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¡¢Æ±´ü·Ý¿Í¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¤â¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¶¤é¤âÁ´Á³¼õ¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡¢¥¿¥µ¤Á¤ã¤ó¤¬²ò»¶¤·¤Æ3¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¡¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥È¥ê¥ª·ëÀ®¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£
¡¡²¾¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈßÀ²È¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ÅÄºê¤Ï¥È¥¤È¡ÖÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¥é¥é¥é¥é¥¤ÂÎÁà¡×¤Î¥Í¥¿¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍî¤Á¤¿¤é3¿Í¤Ç¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÄºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼õ¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¡Ö¤¨¡Á¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£