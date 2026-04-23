お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が22日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。自身の“ダイエット事情”について語った。この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。「MCにデブがいない理由」という話題になり、相方・ノブから「大悟も太らん」と若手時代から体形が変わっていないことを指摘された。これに対し、大悟は「ワシは結構意識してや