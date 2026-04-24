お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が２２日放送され、Ｔａｋｅ２・東貴博がゲスト出演した。トークテーマは「実家金持ち＆貧乏芸人大集合」で、伝説のコメディアン・東八郎を父に持つ東ＭＡＸは、幼少期からのボンボン話を次々と披露。妻でタレントの安めぐみとの、結婚にまつわる破格エピソードにも触れた。安が超高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の婚約指輪を希望したと