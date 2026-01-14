°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ëý¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅéÆÃ½¸¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¼Õºá¡É¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æ¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÆÃ½¸¤ò¡È¼Õºá¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÆÃ½¸¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òVTR¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë°ìÅÙ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡É¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÏTBS¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ëý¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâÎØ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÆ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¿ÈÄ¹¹â¤¯¤Æ¤Í¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È2¤Ä¥³¥Þ¤ò¤º¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Í¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿µÜÆâÄÃÍº¤µ¤ó¡£¤º¤¤¤Ö¤óÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¸åÇ¯¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÎ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎµÜÆâ¤µ¤ó¤È¤«ÎÓÈþÍº¤µ¤ó¤Ë´ðÁÃ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖµÜÆâ¤µ¤ó¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢CBC¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÎÓÈþÍº¤µ¤ó¤â¤º¤¤¤Ö¤óÁá¤¯¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÓÈþÍº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ë»ä¡¢¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¤â¤¦ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¡¢»æ´¬¤¤Î¥¿¥Ð¥³¡£¤º¡¼¤Ã¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤Á¤ç¤Ü¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ë¾ï¤ËÇò¤¤»æ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¡È¤ªÁ°¡¢¤ªÁ°¡¢¤ªÁ°¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎÓÈþÍº¤µ¤ó¤È¤«²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡£ÎëÌÚ»ËÏ¯¤µ¤ó¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎëÌÚ»ËÏ¯¤µ¤ó¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÂÉþ¤ÇÌæÉÕ¸Ó¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¿À¼Ò¤ò¤ª»²¤ê¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¿ÆÀÌ²ó¤Ã¤¿¸å¤Í¡¢¤³¤¦ÇËËâÌð»ý¤Ã¤Æ¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æº£¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ú¤³¤ê¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÄÉÅéÆÃ½¸¤ò¡È¼Õºá¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò03Ç¯4·î¤«¤éÌ³¤á¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£