ステンドグラスのような透明感！インサイド「ステンドグラス風アートパネル」

インサイドは、2026年1月5日(月)18時より、応援購入サイト「Makuake」にて、「ステンドグラス風アートパネル」の先行予約販売を開始。

画像生成AIを用いて制作したステンドグラス風のデザインを、アクリルパネルに落とし込んだオリジナルアートアイテムが登場。

インサイド「ステンドグラス風アートパネル」

プロジェクト期間：2026年1月5日(月)18:00〜2月9日(月)22:00

販売場所：応援購入サイト「Makuake」

ステンドグラスのような透明感と輝きを持つデザインを、もっと気軽に楽しめるアートパネル。

「高価で手を出しづらい」「選び方がわからない」といったアートへのハードルを下げ、お部屋を癒しの空間にすることを目指して開発されました。

AIによる独自のデザイン生成と、アクリル加工技術の融合により、軽量かつ手に取りやすい価格での提供を実現。

リビングや玄関、寝室など、設置場所を選ばず、賃貸住宅でも気軽に楽しめるアイテムです。

AIによる独自デザインと多彩なラインナップ

画像生成AIを活用し、ステンドグラスの特徴的なビジュアルを活かしつつ、様々なコンセプトを組み合わせた全く新しいアートデザイン。

何度も試行錯誤を重ねた生成結果の中から、アクリルならではの光の美しさが際立つ20種類が厳選されています。

まるで本物のステンドグラスのようなデザインから、日本を象徴する景色、四季を表現したものまで、バリエーション豊かなラインナップです。

ステンドグラスの繊細な色使いと、光を通した時の美しさをアクリルパネル上で表現。

お部屋の雰囲気に合わせて選べる多彩なデザインが揃っています。

重厚感と透明感を兼ね備えたアクリル製

素材には高級感のあるアクリルを使用。

ガラスよりも透明度が高く、わずか3mm厚という軽量設計により、扱いやすさと美しさを両立しています。

サイズ展開とリターンについて

設置場所や用途に合わせて選べる3サイズが展開されています。

・大サイズ：(約)幅410×高さ273×厚み3mm

・中サイズ：(約)幅273×高さ190×厚み3mm

・小サイズ：(約)幅180×高さ120×厚み3mm

Makuakeでのプロジェクトでは、単品販売に加え、お得なセット販売も用意されています。

また、数量限定で一般販売価格より10％OFFになる「早割」、15％OFFになる「超早割」も設定されています。

暮らしの中に、ステンドグラスのような趣と彩りをプラスする新しいアートパネル。

光とデザインが織りなす癒やしの空間を楽しめます。

インサイド「ステンドグラス風アートパネル」の紹介でした。

