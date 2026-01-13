「40歳に見えるって炎上した」人気インフルエンサー、誹謗中傷浴びた成人式ショット公開「酷すぎだろ....」
インフルエンサーやモデルとして活動するまいきちさんは1月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「成人式の日に40歳に見えるって炎上した」と投稿し、過去の成人式ショットを掲載しています。コメント欄には、さまざまな反応が集まりました。
【写真】まいきちの成人式ショット
この投稿には、「センス最高すぎます」「去年のネタをこんな明るく振り返れるの、めっちゃ素敵です」と称賛する声や、「20歳の子に40歳に見えるなんて言う人おるんか....酷すぎだろ....」と当時のコメントへの厳しい声が上がりました。その一方で、「オメーの成人式は終わったんだよ」「主役はお前じゃない」との意見も寄せられています。
(文:勝野 里砂)
2025年の成人式ショットまいきちさんは「成人式の日に40歳に見えるって炎上した者です今年成人の皆様おめでとうございます！！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。「二十歳のつどい」と書かれた立て看板の隣で、黒を基調とした振袖を着て笑顔を浮かべるまいきちさんが写っています。
まいきちさんは2025年1月に成人式に参加し、写真を公開。その投稿には、「加工なしキツイな」「何回目の成人式なん」「おばあちゃんかと思った」といった心ないコメントが集まっていました。
21歳の誕生日に書籍を発売自身が21歳を迎える30日に『まいきち1stフォトエッセイ 承認欲求』（KADOKAWA）を発売予定のまいきちさん。同書では、10代からインフルエンサーとして活動するまいきちさんが、誹謗（ひぼう）中傷に対する苦しみを乗り越え、“Z世代のカリスマ”となる過程を写真と言葉でつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
