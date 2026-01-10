最近、テレビでよく見かける黒岩里奈氏（35）は異色のテレビコメンテーターである。大手出版社「文藝春秋」で書籍編集者として勤務するかたわら、夫の安野貴博参議院議員（35）が代表を務める政党「チームみらい」の事務本部長も兼業。そんなニュータイプのサラリーマンがいま、夫の資産公開をめぐる騒動で大炎上している。電話で本人を直撃すると…。

【写真を見る】「芸能界のキラキラした人たちがいっぱい集まるところないですか」。YouTubeで「さんま御殿」に出演した話を嬉しそうに報告する”りなくろ”こと黒岩里奈氏

「マインスイーパー世界1位記録」を持つ才媛

黒岩氏をお茶の間でよく見かけるようになったのは昨年からだ。「サンデー・ジャポン」「Mr.サンデー」などにコメンテーターとして出演し、今年も新年早々「闘うオンナのワイドショー」に登場。報道系にとどまらず、「呼び出し先生タナカ」「踊る!さんま御殿!!」などのバラエティ番組にも出演歴がある。

黒岩里奈、安野貴博夫妻

まさに「文藝春秋の顔」として八面六臂の活躍だが、プロパー社員ではなく角川書店からの転職組という。

「5年くらい前ですかね、中途採用で入社し、文芸を担当しています。『桜蔭』を経て東大を出た才媛で、一時期、『マインスイーパー』の世界1位記録を有していたこともあるんだとか。メディアの注目を集めるようになったのは、昨年5月、夫の安野氏が政治団体『チームみらい』を立ち上げ参院選に出馬を表明してからのこと。彼女もチームみらいの事務本部長として、選挙カーに乗って応援演説するようになった。そして安野氏の当選後、“妻”の文春社員としてよくテレビ局に呼ばれるようになったのです」（文春社員）

文春社員として勤務しながら国政政党の事務本部長を務めるというのは、前代未聞のことだったのではないか。

少なくとも「300億円分」の株保有を報告

「ウチに限らないと思いますが、もちろんそんな社員はこれまで聞いたことはありません。彼女が『週刊文春』や『月刊文藝春秋』などの報道部署に所属していたら、難しかったでしょう。ただ、今回の炎上については今後社内で議論を呼ぶかもしれません。いま週刊文春で一番力を入れているのは政治とカネの問題ですから…」（同）

炎上の発端は、１月５日に報道された夫・安野氏の資産報告だった。国会議員に当選すると、国会議員資産公開法に基づき保有する資産を報告しなければならない。公表された安野氏の資産は総額3億6098万円で125人中３位。注目を集めたのは別途報告された保有株式だった。

「アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、グーグル親会社のアルファベット、米半導体大手エヌビディアの４銘柄計68万4865株を保有していると報告したのですが、少なく見積もっても200億円分の評価額。株価が高いマイクロソフトなどの割合が多ければ300億円にも達する。“どれだけの大富豪なんだ”とネット上で大騒ぎになったのです」（政治部記者）

安野氏はすぐさまXで〈私の認識が2桁違う〉と反応。7日、4銘柄の株式総数を約68万株から約3200株（7月時点で評価額約1億円、現在は約1億3450万円）に改め、訂正願を参院事務局に提出した。資産は300億円から一気に「約５億円」に目減りしたが、それでも結構な資産家だったことが判明したわけである。

安野氏は8日の記者会見で、誤記載が起きた原因について「株式数を書くべきところにドルベースの時価評価額の数字を記入してしまった」と説明して謝罪した。

気合いの2000万円

この騒動が妻の黒岩氏に飛び火したのである。きっかけは昨年５月に夫妻が出していたYouTube動画だった。登場するのは安野・黒岩夫妻。２人は党を立ち上げるにあたり寄付を募り、安野氏自身が私財2000万円を投じたと報告。さらに下記のような掛け合いを披露していた。

黒岩氏「『安野さん、会社を立ち上げてるからお金に余裕あるんだね』みたいな意見があって、私はそれが一番腹がたったね。ンなはずないだろ。うちの家計をみてごらんなさいと。うちにとって2000万がどれほど大きいか」

安野氏「（笑いながら）大きいよ」

黒岩氏「何のための貯金してきたんだという気持ちですよ」

安野氏「気合を入れる！ 足りない分は気合いの2000万円私が出します」

このやりとりからを聞くと、家計が苦しい中、コツコツ貯めてきた私財を投げ打ったように思ってしまう。しかし、少なくとも「５億円」を有する資産家だと判明し、ネット上で〈嘘つき〉と非難が殺到したのである。黒岩氏はXで〈安野も、私との将来のために貯めてくれていた2000万円をすべて投じました〉ともポストしていた。

私まで嘘つき扱いされてて草w

この炎上に黒岩氏は感情が揺さぶられたのだろうか、テレビコメンテーターとしては禁じ手である「レスバ」に突入してしまったのだった。

〈夫の計算間違い（なのか？）で私まで嘘つき扱いされてて草w そしてマジレスすると私の元の発言「夫婦の将来のために貯金していた2000万円を全部投じた」は事実ですー（微妙に単語が落ちていたので念のため）そんな選挙何度もやられたら私たまったもんじゃないw〉（※現在は削除）

このポストがますます火に油を注いでしまったことはいうまでもない。黒岩氏に炎上についてどう考えているか話を聞こうと携帯に電話したが、「電話では取材は受けられません。メールで取材を入れて頂ければ回答します」。そこで、質問状を送ると、チームみらいのスタッフ名で下記の回答が届いた。

〈黒岩はこれまで安野の保有株数や資産の全体像を把握しておらず、当初200億円と報じられたことへの驚きもあり、言葉遣いが荒くなってしまったことは反省しています。一方、安野が夫婦の将来のために貯金していた2000万を党に貸し付けたことは事実で、当時の発言に嘘はなかったという認識です〉

賛否両論ある資産公開制度についての考えも聞くと、

〈公開資産「ゼロ」の議員も多数存在していることが指摘されているように、より透明性や実効性を高める必要はあると考えています〉

前出の政治部記者はこう語る。

「そもそも今の日本で政治家になるには、カネが不可欠。中途半端な資金力で議員になってしまうと、維新の地方議員で問題になっているような国保逃れなど、グレーな金策に走ってしまうんです。黒岩さんが言うように、今の資産公開制度は、資産を妻や会社名義にすると申告しないで済むカラクリがある。政治家は誰だって自分が金持ちだとは思われたくないわけで、正直者がバカを見たという話なのかもしれません」

ともあれ夫がセレブな国会議員なのだからうらやしい限り。どうかレスバは程々に。

デイリー新潮編集部