【星のカービィ】メガネ＆リラックス姿がラブリー♪ 「Kirby★Diary」第2弾
カービィたちと一緒に癒やしのお家時間が過ごせる大人気シリーズ「Kirby★Diary」第2弾がやってきました！
任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』をモチーフにしたフリューのアミューズメント専用景品（以下プライズ）シリーズ「Kirby★Diary」に待望の第2弾が新登場！
フリューがお届けする「星のカービィ」プライズのオリジナルシリーズ「Kirby★Diary」は、 ”いつも、どんなときでも、カービィといっしょ★” をテーマに、毎日の生活シーンをカービィたちと楽しく過ごせるアイテムを展開するシリーズ。
新作となる今回のテーマは、「home」。
読書タイムを楽しむメガネをかけたカービィのBIGぬいぐるみや、カービィのフェイスデザインがかわいいぬいぐるみチェア、フリューオリジナルシリーズ『ぬーどるストッパーフィギュア』など、カービィたちとおうち時間を楽しめる全6アイテムを展開。
第1弾の「obento（おべんとう）」に続き、第2弾の「home」もキュート＆ラブリーな『星のカービィ』キャラクターたちがあなたに癒やしのひとときをお届けしてくれます♪
1月は、ブランケット、小物入れ、BIGぬいぐるみが登場。
「Kirby★Diary home ふわふわブランケット」は、もこもこ素材で暖かく、冬のまったりタイムにぴったり。
「Kirby★Diary home ぬいぐるみこものいれ」は、カップに寄り添うカービィとワドルディが愛らしく、お片付けも楽しくなるアイテム。
そして、メガネをかけたカービィが特徴の「Kirby★Diary home BIG ぬいぐるみ〜おうちじかん〜」は、ゆったりとしたおうち時間に特別感をプラス♪
2月は、おうちでのまったりタイムがさらに楽しくなるアイテムが続々登場。
「Kirby★Diary home マスコット」は、メガネをかけたカービィや、すやすや眠るワドルディなど個性豊かな表情が魅力。
また、絵本を読んでくつろぐ愛らしいカービィをフィギュア化した「Kirby★Diary home 『ぬーどるストッパーフィギュア』」は、そばに置いておきたくなる可愛さ。
カービィのフェイスデザインがかわいい「Kirby★Diary home ぬいぐるみチェア」は、リラックスタイムのパートナーにおすすめのアイテムです！
全国のアミューズメント施設にて順次展開されていくので、ぜひチェックしてみてね。
さらに、『星のカービィ』Kirby★Diary home豪華セットが当たるプレゼントキャンペーン開催決定！
フリュープライズ公式X（＠FURYU_prize）で投稿された『星のカービィ』プライズの対象投稿をリポストした方の中から、1月に登場する全3アイテム（6種類）を抽選で1名様にプレゼント。キャンペーン期間は1月6日（火）〜1月19日（月）23時59分までとなっている。
「Kirby★Diary home ふわふわブランケット」、「Kirby★Diary home ぬいぐるみこものいれ」、「Kirby★Diary home BIGぬいぐるみ〜おうちじかん〜」がセットになった豪華セットをこの機会にゲットしよう！
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
※『キャラ広場』 『ぬーどるストッパーフィギュア』 『フリュープライズ』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。
※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
