ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2026年1月3日にXで、自身の「水着姿」を公開した。この投稿がSNS上で大きな注目を集め、「攻めてますね」「めっちゃ面白い」などと面白がる声が寄せられている。

「最近のホリエモン器広すぎる」

Xでは、同サービスに内蔵されている生成AI「Grok（グロック）」の機能を使い、SNS上の写真を性的に加工するケースが相次いでいる。米実業家イーロン・マスク氏も、この機能で自身を水着姿にし、「Perfect（編注：完璧だ）」とXで反応している。

こうした中、堀江氏は3日、「さて、誰にもニーズのない写真でも作ってみるか」とコメントしながら3枚の写真を公開。短パンと黒いTシャツを着ている堀江氏の自撮りショット1枚と、柄の違う水着姿2枚を披露した。「Grok」で加工したものだとみられる。

堀江氏の投稿を受け、SNSでは、「これで写真集出そうw」「ニーズしかないww」「お腹痛いです笑」「最近のホリエモン器広すぎる」「自分でやるところが紳士的や」「体張りまくってステキ」などの声が寄せられている。