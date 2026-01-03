名古屋を拠点に数々のアーティストを輩出してきたO-STARが、戦略型アイドルプロジェクト「Sophià la Mode」を始動させることがわかった。1月25日、名古屋・COMTEC PORTBASEで開催される「O-STAR FES」にてプレデビューを果たす。

「世界をデコれ！！」をテーマに掲げる同グループは、楽曲、ビジュアル、ライブを個別に作るのではなく、「世界観・物語・成長導線」を一体で設計する。完成された理想像を見せるのではなく、変わっていく過程そのものを肯定し、その瞬間をステージで共有していく次世代型のアイドルなのだという。

メンバーは、全国誌表紙を18度飾り“現役アイドル最強ボディ“として圧倒的存在感を放つ南みゆか、元OS☆UセンターでGenesis Girlとしても活躍する香田メイ、STU48出身で確かなパフォーマンス力を持つ磯貝花音、昨年末にOS☆Uセンターを卒業し新たなステージを求める香田リン、そしてオーディションを勝ち抜いた高梨まゆ、藤野ゆずの6人。一度は夢を掴みかけた者、まだ何者でもないまま選ばれた者。異なる背景を持つ彼女たちが「もう一度、人生を賭けてステージに立つ」という共通の思いを持って集まった。

「私自身、20歳で迎える初めての東京。未知の未来。不安もありますが、それ以上に期待を胸に、私たちは前に進みます。私たち6人でアイドル界の景色を変えていきます」と南みゆかは意気込みを語った。

プロデューサーには「@JAM」を手がける橋元恵一、音楽プロデュースにはJUJU、鈴木雅之らのヒットを生んだ油布賢一（KENNY）が参加。さらにTeddyLoid、Carlos K.らトップクリエイター陣が集結して、グループを支えていくという。

2月6日にはデビューライブも予定されている。Sophià la Modeは、“やり直し”ではなく“もう一度信じる”ことを選んだ6人の物語として、一歩を踏み出していく。